Ciucchi Psi | Emarginato dall' amministrazione comunale Ecco perché mi sono dimesso

Figline e Incisa (Firenze), 26 settembre 2025 - In una lunga nota, l’ormai ex vicesindaco di Figline e Incisa Umberto Ciucchi spiega il perché delle sue dimissioni e dell’ uscita definitiva del suo partito, il Psi, dalla maggioranza in Comune. È un lungo e amaro elenco di un impegno importante da parte sua e dei colleghi socialisti, dice, che non ha trovato accoglienza né tantomeno gratitudine da parte dell’attuale amministrazione guidata da Valerio Pianigiani. “La nostra scelta è stata sofferta, ma inevitabile – spiega Ciucchi –:un’alleanza può reggere solo se si fonda sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla cultura di governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciucchi (Psi): "Emarginato dall'amministrazione comunale. Ecco perché mi sono dimesso"

