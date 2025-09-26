Cittadini in piazza per sostenere Global Sumud Flotilla | al via un comitato cittadino per la Palestina a Chieti

La cittadinanza di Chieti è scesa in piazza giovedì mattina per esprimere solidarietà al popolo palestinese e condannare gli attacchi subitidalla Global Sumud Flotilla in acque internazionali. Il presidio si è svolto in largo Martiri della libertà e ha unito diverse voci in un'unica richiesta di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it