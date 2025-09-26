Cittadini boicottate i prodotti israeliani anche farmaci e cibo | Cascina la delibera della Giunta
Cascina (Pisa), 26 settembre 2025 – “Boicottare prodotti israeliani è il minimo che possiamo fare: è un’azione per ribadire la nostra contrarietà allo sterminio in corso nella Striscia di Gaza che chiediamo anche ai cittadini di compiere”. Con queste parole la giunta di Cascina ha deciso all’unanimità il boicottaggio di tutti i prodotti che provengono da Israele. Un segnale politico chiaro che coinvolgerà tanto l’amministrazione, quanto le partecipate del Comune, e - auspica l’amministrazione - anche i cittadini cascinesi ai quali viene rivolto un invito a compiere “una scelta consapevole e di pace”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
