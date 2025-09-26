Cittadinanza onoraria al magistrato Graziano e quattro benemerenze civiche

Il consiglio comunale di Cesa ha approvato all’unanimità due significativi provvedimenti: il conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Nicola Graziano, magistrato e giurista di grande prestigio, recentemente nominato presidente nazionale dell’Unicef, e l’assegnazione delle benemerenze. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: cittadinanza - onoraria

Napoli, non ti riconosco più: dopo la mozione anti Israele l’ex rabbino capo rinuncia alla cittadinanza onoraria

Cittadinanza onoraria di Orosei a Mahmood per “alti meriti artistici”

Mahmood: oggi l’artista ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Orosei (NU), in Sardegna, per alti meriti artistici

Rinviata la cerimonia per la cittadinanza onoraria a Mauro Rostagno #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Oristano, la proposta della minoranza: «Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese» - X Vai su X

Referendum cittadinanza: Graziano (Unicef), “occasione da non perdere per riformare la legge e superare discriminazioni su minori nati e cresciuti in Italia” - “La riapertura del dibattito sul tema della cittadinanza è un’occasione da non perdere per lavorare a una modifica che metta al centro i diritti di tutti quei minorenni che nascono o crescono nel ... Si legge su agensir.it

Cittadinanza onoraria. Feltre ’revoca’ Mussolini. Decisivo il voto di FdI - Belluno, il consigliere meloniano: "Non volevo creare bagarre in maggioranza". Lo riporta quotidiano.net