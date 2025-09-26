Il sindaco Massimo Mezzetti, all’apertura del Dig Festival ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh, il capo redattore di Al Jazeera a Gaza che ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell’esercito israeliano. Wael, che il sindaco ha incontrato lo scorso 25 luglio, ha perso 12 familiari tra cui la moglie e tre figli. Lui stesso è rimasto ferito mentre era al lavoro. In questi mesi sta testimoniando quello che accade a Gaza in incontri pubblici che servono anche a raccontare l’importanza del suo lavoro. Le parole del sindaco sono state pronunciate in modo significativo all’apertura del festival del giornalismo investigativo più importante d’Europa che è iniziato a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cittadinanza onoraria a Wael Al - Dahdouh"