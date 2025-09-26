Cittadella dello sport alla Gaiofana cantiere in ritardo Fondi Pnrr a rischio? Faremo i passi necessari
Per la Cittadella dello sport di Rimini il cantiere è circa a un terzo delle lavorazioni che vanno completate entro il 31 marzo del 2026, termine ultimo per rispettare le scadenze fissate dal Pnrr. A chiedere di fare luce sul "marasma" che caratterizza il progetto, tra rallentamenti e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: cittadella - sport
Ecco la nuova cittadella dello sport di Carate: grande festa e parata di star con Galliani, Fabio Rovazzi e Sarah Toscano
Notte bianca dello sport, la Cittadella si trasforma in un set tv: in via dei Pensieri arrivano Buffa e le telecamere Sky
Cittadella dello sport a San Giusto. Dopo il calcio arriva il beach volley
Bando per l’affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione del bar presso la Cittadella dello Sport a Siracusa Avviso convocazione seduta pubblica telematica e indicazioni per i collegamenti on-line Link di Collegamento: https://www.comune.s - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 14 settembre la Cittadella Biellese dello Sport 2025 a Biella in piazza Martiri della Libertà. Numerose le Società delle varie discipline sportive presenti. Una giornata di festa! #sport #cittadelladellosport #societasportive #cittadibiella #innamoratidelb - X Vai su X
Rimini. Centro sportivo alla Gaiofana, lavori ripartiti - Bloccati ad inizio luglio, i lavori per il nuovo centro sportivo nell’ex area ex Ghigi alla Gaiofana sono ripresi lunedì. Lo riporta corriereromagna.it
Gaiofana, il Comune impone un ultimatum sui lavori in ritardo - Un cronoprogramma dettagliato e aggiornato dei lavori che dovranno portare alla luce entro la fine dell’anno, o al massimo ... Da msn.com