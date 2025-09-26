Città di Castello accoglie con entusiasmo Dove 6 il nuovo singolo di Matteo Manfucci
Dal 26 Settembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Dove 6”, il nuovo singolo di Matteo Manfucci. “Dove 6”, con un sound deciso e ritmato, impreziosito da un testo profondo e di impatto, è il nuovo singolo che anticipa il nuovo percorso artistico di Matteo Manfucci, attualmente impegnato in diversi live nel Centro Italia con la sua formazione. Attualmente l’artista è in studio per ultimare i brani che verranno pubblicati nel prossimo periodo e per tutto il 2026. Matteo Manfucci, classe 2000, è un cantautore crossover nato e cresciuto a Città di Castello, in provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: citt - castello
