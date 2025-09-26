Cisl Sicilia su dati annuario statistico Eurostat 2024 | La Sicilia è in coda alla classifica per tasso di occupazione

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sicilia è in coda alla classifica per tasso di occupazione. A certificarlo è l’annuario delle regioni europee di Eurostat relativo al 2024, che colloca la Sicilia, con una percentuale del 50,7%, fra le ultime rispetto alle altre 240 regioni analizzate. “Questi dati sono la conferma di un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cisl - sicilia

Strage di via D'Amelio, Cisl Sicilia: "La memoria non deve essere retorica ma impegno quotidiano"

Abbattimento delle liste d'attesa sanitarie, la Cisl Fp Sicilia: "Bene lo stanziamento di 60 milioni"

Ponte sullo stretto, D'Anca (Filca Cisl Sicilia): "Soddisfatti, è un progetto che abbiamo sempre sostenuto"

cisl sicilia dati annuarioClassifica Eurostat, la Cisl: Sicilia in coda per occupazione - A certificarlo è l’annuario delle regioni europee di Eurostat relativo al 2024, che colloca la Sicilia, con una percentuale de ... Segnala livesicilia.it

cisl sicilia dati annuarioEurostat, Sicilia in coda alla classifica per tasso di occupazione. La Cisl: «La conferma di un corto circuito» - A certificarlo è l’annuario delle regioni europee di Eurostat relativo al 2024, che colloca la Sicilia, con una percentuale del 50,7%, fr ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cisl Sicilia Dati Annuario