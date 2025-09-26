Cipresso di San Francesco nel parco del Serafico
ASSISI – In occasione della settimana Europea della Mobilità il cosiddetto Cipresso di San Francesco è stato piantato all’interno del parco dell’istituto Serafico, dono dell’ Automobile Club d’Italia (ACI), con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Assisi. Quello messo a dimora è il settimo clone del Cipresso di Villa Verucchio, che la tradizione vuole piantato da San Francesco in persona. Prima di Assisi, altri sette esemplari sono stati messi a dimora dall’ACI in contesti sportivi e culturali d’eccellenza: da Olbia per il Mondiale Rally a Imola per la Formula 1, fino a Roma, al Giffoni e a Monza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cipresso - francesco
