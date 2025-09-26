Cinzia Pinna notte di alcol e violenza | il corpo nudo e le ore con il femminicida

Scene raccapriccianti nella casa di Emanuele Ragnedda, trasformata in teatro di sangue e degrado. I carabinieri del Ris di Cagliari hanno repertato tutto: bottiglie vuote, indumenti sparsi, cuscini intrisi di macchie che lui stesso aveva tentato invano di lavare. Tracce impossibili da cancellare, segni di un delitto consumato con brutalità. Il party e la morte di Cinzia. Secondo le prime ricostruzioni, la serata sarebbe degenerata durante un party a base di alcol e probabilmente droga. Cinzia Pinna è stata trovata nuda e senza vita nell’azienda di Conca Bentosa. L’ipotesi degli inquirenti è che abbia subìto anche violenze sessuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cinzia Pinna, notte di alcol e violenza: il corpo nudo e le ore con il femminicida

