Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda resta in carcere Parlava di Satana e mi ha ferito con un coltello ucciderla è la scelta peggiore che ho fatto

«Non la conoscevo benissimo. Quella sera le ho dato un passaggio. Siamo andati a casa, ci siamo drogati e abbiamo bevuto». Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda resta in carcere. «Parlava di Satana e mi ha ferito con un coltello, ucciderla è la scelta peggiore che ho fatto»

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Cinzia Pinna - facebook.com Vai su Facebook

A Castelsardo una fiaccolata ha ricordato Cinzia Pinna, la donna uccisa l'11 settembre dall'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda - X Vai su X

Morte Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda resta in carcere: “Mi minacciava con un coltello e le ho sparato” - Resta in carcere Emanuele Ragnedda, il 41enne che ha ucciso Cinzia Pinna, giovane cameriera di Castelsardo scomparsa in Sardegna l'11 settembre scorso ... Riporta fanpage.it

Emanuele Ragnedda sereno a pranzo con un'amica dopo aver ucciso Cinzia Pinna: «Ho soldi per sei vite». I dubbi su versione e movente - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore di Arzachena che ha confessato di aver ucciso Cinzia Pinna lo scorso 12 settembre, è comparso oggi (26 settembre) davanti al gip ... Si legge su leggo.it