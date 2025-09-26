Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda resta in carcere Parlava di Satana e mi ha ferito con un coltello ucciderla è la scelta peggiore che ho fatto

«Non la conoscevo benissimo. Quella sera le ho dato un passaggio. Siamo andati a casa, ci siamo drogati e abbiamo bevuto». Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda resta in carcere. «Parlava di Satana e mi ha ferito con un coltello, ucciderla è la scelta peggiore che ho fatto»

cinzia pinna emanuele ragneddaMorte Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda resta in carcere: “Mi minacciava con un coltello e le ho sparato” - Resta in carcere Emanuele Ragnedda, il 41enne che ha ucciso Cinzia Pinna, giovane cameriera di Castelsardo scomparsa in Sardegna l'11 settembre scorso ... Riporta fanpage.it

cinzia pinna emanuele ragneddaEmanuele Ragnedda sereno a pranzo con un'amica dopo aver ucciso Cinzia Pinna: «Ho soldi per sei vite». I dubbi su versione e movente - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore di Arzachena che ha confessato di aver ucciso Cinzia Pinna lo scorso 12 settembre, è comparso oggi (26 settembre) davanti al gip ... Si legge su leggo.it

