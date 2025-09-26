Cinzia Pinna cosa non torna nella confessione di Ragnedda | le cinque ore di buco e la polvere bianca in casa

Proseguono le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna in Sardegna: accertamenti su polvere bianca e tracce di sangue trovare dentro e fuori l'abitazione di Emanuele Ragnedda, 41enne imprenditore del vino reo confesso. Mistero sulle cinque ore di buco tra il loro incontro, il delitto e l'occultamento del cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

