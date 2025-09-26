Cinzia Pinna convalidato il fermo di Ragnedda | si cerca ancora il cellulare della vittima
L’udienza di convalida di Emanuele Ragnedda, l’uomo reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi con la conferma da parte del procuratore di Tempio Pausania del fermo con l’accusa di omicidio. L’imprenditore di Arzachena nel corso di questo secondo interrogatorio avrebbe aggiunto alcuni dettagli su quanto accaduto. Le indagini . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Cinzia Pinna - facebook.com Vai su Facebook
A Castelsardo una fiaccolata ha ricordato Cinzia Pinna, la donna uccisa l'11 settembre dall'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda - X Vai su X
Omicidio di Cinzia Pinna, confermato il fermo dell'imprenditore - Così il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, annuncia la convalida del fermo di Emanuele Ragnedda per l'omicidio di Cinzia Pinna. Come scrive msn.com
Omicidio di Cinzia Pinna, convalidato il fermo di Emanuele Ragnedda: resta in carcere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio di Cinzia Pinna, convalidato il fermo di Emanuele Ragnedda: resta in carcere ... Segnala tg24.sky.it