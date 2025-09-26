Cinzia Pinna convalidato il fermo di Ragnedda che prova a difendersi | Parlava di Satana una lite e ho sparato

Contestati i reati di omicidio volontario aggravato dall'uso di arma comune da sparo e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cinzia Pinna, convalidato il fermo di Ragnedda che prova a difendersi: “Parlava di Satana, una lite e ho sparato”

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Cinzia Pinna

A Castelsardo una fiaccolata ha ricordato Cinzia Pinna, la donna uccisa l'11 settembre dall'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda

Emanuele Ragnedda sereno a pranzo con un'amica dopo aver ucciso Cinzia Pinna: «Ho soldi per sei vite». I dubbi su versione e movente - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore di Arzachena che ha confessato di aver ucciso Cinzia Pinna lo scorso 12 settembre, è comparso oggi (26 settembre) davanti al gip ...

Omicidio Cinzia Pinna, a Tempio l'udienza di convalida per Emanuele Ragnedda - Si terrà oggi in tribunale a Tempio l'udienza di convalida del fermo per Emanuele Ragnedda, l'uomo che ha ...