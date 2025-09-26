Cinque titoli continentali e una medeglia d’argento ’Europei’ a Creta Maremmani superstar

La Maremma conquista l’Europa. O meglio, i giovani giocatori di beach tennis maremmani conquistano numerosi titoli europei portando l’Italia a confermarsi al vertice del beach tennis europeo a livello giovanile. La trasferta a Creta è stata una grandissimo successo per la Nazionale italiana junior di beach tennis che in una settimana è andata a segno svariate volte occupando praticamente sempre i gradini più alti del podio. Dall’isola greca infatti gli azzurrini sono tornati con cinque titoli europei e una medaglia d’argento. Sugli scudi ancora l’enfant prodige di Grosseto, Riccardo Lattanzi, capace di vincere due titoli europei nel doppio maschile e nel doppio misto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

