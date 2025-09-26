Cinque rapine in pochi minuti nel Napoletano arrestato 49enne | riconosciuto dai vestiti

Un 49enne di Torre Annunziata è stato arrestato con l'accusa di avere commesso due delle 5 rapine consumate ieri mattina tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it

