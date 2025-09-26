Cinque rapine in pochi minuti nel Napoletano arrestato 49enne | riconosciuto dai vestiti
Un 49enne di Torre Annunziata è stato arrestato con l'accusa di avere commesso due delle 5 rapine consumate ieri mattina tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cinque - rapine
Mantova: tre rapine in cinque giorni, arrestato il commando dei centri massaggi cinesi
Furti e rapine nei negozi: cinque colpi in venti giorni. La polizia arresta il ladro che terrorizzava il quartiere \ VIDEO
Cinque rapine a donne anziane tra Napoli e Caserta: arrestato 40enne a Trentola Ducenta
Campi Flegrei. . CINQUE RAPINE IN SEQUENZA NEL NAPOLETANO, ARRESTATO UN 49ENNE - facebook.com Vai su Facebook
Il bandito con la bandana: cinque rapine in cinque giorni, tre consecutive in poche ore https://ift.tt/HwjRFt0 - X Vai su X
Cinque rapine in pochi minuti nel Napoletano, arrestato 49enne: riconosciuto dai vestiti - Un 49enne di Torre Annunziata è stato arrestato con l'accusa di avere commesso due delle 5 rapine consumate ieri mattina tra Torre del Greco, Torre Annunziata ... Come scrive fanpage.it
Da solo commette cinque rapine in pochi minuti nei Paesi Vesuviani - Serata di paura ieri nei comuni vesuviani di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase dove nel giro di pochi minuti sono state messe a segno ben ci ... ilfattovesuviano.it scrive