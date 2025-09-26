Cinque anni a Sarkozy Va in prigione
Non c'è una stanza Vip già pronta nella prigione parigina della Santé, ma c'è uno spazio dedicato ai detenuti in condizione di vulnerabilità. Per chi corre rischi, come i condannati per violenze sessuali. Ed è proprio lì, in circa 9 metri quadrati, che potrebbe finire Nicolas Sarkozy. In regime di isolamento, non punitivo ma come forma di protezione. Contatti solo con sorveglianti e non con altri detenuti. L'ex presidente della Repubblica francese, infatti, andrà probabilmente in prigione: da presunto innocente. Questo ha deciso ieri il tribunale di Parigi dopo averlo dichiarato colpevole in primo grado di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007, disponendo anche la cosiddetta esecuzione provvisoria della pena: 5 anni di carcere, e condanna applicata (quasi) immediatamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere. Secondo gazzetta.it
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy va in carcere - La condanna è di cinque anni per associazione a delinquere nell'ambito dell'affaire sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007. Da ilfoglio.it