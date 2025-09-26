cinque anni a sarkozy va in prigione

Non c'è una stanza Vip già pronta nella prigione parigina della Santé, ma c'è uno spazio dedicato ai detenuti in condizione di vulnerabilità. Per chi corre rischi, come i condannati per violenze sessuali. Ed è proprio lì, in circa 9 metri quadrati, che potrebbe finire Nicolas Sarkozy. In regime di isolamento, non punitivo ma come forma di protezione. Contatti solo con sorveglianti e non con altri detenuti. L'ex presidente della Repubblica francese, infatti, andrà probabilmente in prigione: da presunto innocente. Questo ha deciso ieri il tribunale di Parigi dopo averlo dichiarato colpevole in primo grado di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007, disponendo anche la cosiddetta esecuzione provvisoria della pena: 5 anni di carcere, e condanna applicata (quasi) immediatamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

