Cinque alberi da abbattere sono instabili e pericolosi

A seguito degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Verde su alcune alberature che, in base all’esito di precedenti monitoraggi e indagini Vta, richiedevano ulteriori, periodici controlli, si sta procedendo in questi giorni – compatibilmente con la situazione meteo – all’abbattimento di cinque. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: cinque - alberi

Violento acquazzone nel Torinese, alberi caduti: chiusa per cinque giorni la provinciale 4, ora riaperta

Elezioni regionali, la proposta di Massimiliano Ghimenti: “Un milione di alberi nei prossimi cinque anni”

>>>Massimiliano Ghimenti lancia la proposta: “Un milione di alberi in Toscana nei prossimi cinque anni” - facebook.com Vai su Facebook

#Città malsane. Con il 5% di #alberi si potrebbero salvare cinquemila vite. https://e-gazette.it/sezione/green-life/citta-malsane-5-alberi-si-potrebbero-salvare-cinquemila-vite… - X Vai su X

Motoseghe in azione a Villa Borghese, 22 alberi da abbattere: "Sono secchi, saranno sostituiti" - Nel dettaglio, sono stati abbattuti: 5 robinie, 10 lecci, un platano, due Prunus pissardi, due olmi, un ippocastano, un bagolaro. Si legge su romatoday.it

Abbattono e rubano alberi a Cotronei: due arresti - Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri “Parco” Cotronei, congiuntamente ai Nuclei Carabinieri “Forestale” di Petilia Policastro e Santa Severina, hanno arrestato in flagranza di reato du ... Segnala rainews.it