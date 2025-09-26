Cina smacco a Trump sul taglio delle emissioni Anche se gli obiettivi annunciati da Xi all’Onu sono modesti

Su un cammino opposto a quello intrapreso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all’ Assemblea generale dell’Onu di New York il presidente cinese Xi Jinping presenta il piano per ridurre le emissioni di gas serra e, per la prima volta, annuncia un obiettivo di medio termine. “Entro il 2035 il Paese punta a tagliare tra il 7 e il 10% delle proprie emissioni rispetto al picco massimo, che dovrebbe essere raggiunto quest’anno”. Nessun dietrofront, la Cina è tra i 102 Paesi (sui 190 che aderiscono all’Accordo di Parigi) che hanno presentato o fatto annunci sul loro nuovo Ndc (contributo determinato a livello nazionale) a New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cina, smacco a Trump sul taglio delle emissioni. Anche se gli obiettivi annunciati da Xi all’Onu sono modesti

