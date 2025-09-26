Cieli bollenti caccia NATO contro bombardieri russi vicini ai confini degli alleati | sfiorato l’incidente aereo tra USA e Lettonia

F-16 USA e Gripen ungheresi in volo per intercettare jet russi: “Se abbattete un nostro aereo, è guerra!” Alta tensione nei cieli di mezzo mondo! Dall’Alaska alla Lettonia, i jet NATO sono decollati a rotta di collo per intercettare aerei russi che si erano avvicinati un po’ troppo ai confini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cieli bollenti, caccia NATO contro bombardieri russi vicini ai confini degli alleati: sfiorato l’incidente aereo tra USA e Lettonia

In questa notizia si parla di: cieli - bollenti

"Dicono che ci sono altri cieli e altre lune e altri occhi densi di allegria, ma io appartengo a queste case, a queste vie, a questo amore grondante malinconia." (Eugenio De Andrade - Paese ) A domani - facebook.com Vai su Facebook

Caccia russi nei cieli Nato, pericolo escalation e la minaccia di Mosca: «Se colpite i nostri jet sarà guerra» - Dopo le molteplici provocazioni russe, con i Mig che per dodici minuti hanno volato in Estonia, dunque ... Si legge su ilmessaggero.it

Le regole d’ingaggio Nato per gli sconfinamenti di caccia e droni russi: intercettare, scortare e, «se necessario», colpire - Tutto si gioca attorno a due parole: «Se necessario», pronunciate in un’intervista rilasciata a Fox News. corriere.it scrive