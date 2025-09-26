Cieli bollenti caccia NATO contro bombardieri russi vicini ai confini degli alleati | sfiorato l’incidente aereo tra USA e Lettonia

F-16 USA e Gripen ungheresi in volo per intercettare jet russi: “Se abbattete un nostro aereo, è guerra!” Alta tensione nei cieli di mezzo mondo! Dall’Alaska alla Lettonia, i jet NATO sono decollati a rotta di collo per intercettare aerei russi che si erano avvicinati un po’ troppo ai confini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: cieli - bollenti

