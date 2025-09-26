Ciclista cade in una strada sterrata Trasportato in ospedale in elicottero

Grave incidente stradale oggi 26 settembre alle 12 a Cinto Euganeo. Per cause ora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Abano un ciclista di 55 anni residente in provincia di Rovigo, mentre stava percorrendo via Monte Fasolo, una strada sterrata, all'altezza di una locanda ha perso il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

