Ciclismo storico L’Eroica 2025 è donna | oltre 1200 iscritte

Roma, 26 set. (askanews) – L’Eroica, in programma a Gaiole in Chianti il 4 e 5 ottobre, non è soltanto polvere e strade bianche: è un racconto che celebra la forza, la grazia e il coraggio delle donne. Non è un caso che il termine stesso “Eroica” sia femminile, evocando non solo il nome della manifestazione ma anche lo spirito epico e coraggioso che anima ogni partecipante. Quest’anno le iscrizioni femminili hanno toccato quota 1.200, un risultato storico che segna un traguardo importante per la manifestazione. Le cicliste arrivano da oltre venti Paesi, a conferma della vocazione internazionale dell’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

