Ciclismo non solo Mondiali | nel giorno del trionfo di Finn Zoccarato vince in Francia

Il calendario del grande ciclismo internazionale è sempre più fitto e anche la settimana dei Mondiali non è più immune dalla “concorrenza” (si fa per dire) di altre corse. Nel giorno in cui Lorenzo Finn si è laureato Campione del Mondo tra gli under 23 sul durissimo circuito di Kigali (Ruanda) e in cui il britannico Harry Hudson ha conquistato la medaglia d’oro tra gli juniores, si è concluso il Tour of Poyang Lake e in Francia è andato in scena il Tour de la Mirabelle: 181 km da Jarny a Nomeny Seille, lungo un percorso che proponeva otto brevi salite impegnative (l’ultima a undici chilometri dal traguardo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, non solo Mondiali: nel giorno del trionfo di Finn, Zoccarato vince in Francia

