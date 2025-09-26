Ciclismo Maestri in gara Oggi il Tour de la Mirabelle
Torna in gara Mirco Maestri, 33enne luzzarese capitano del Team Polti VisitMalta. In Francia lo attende un doppio appuntamento, con la prima gara già oggi: il Tour de la Mirabelle. La corsa si svolge da Jarny a Nomeny, 181 chilometri animati da quattro "muri" destinati a fare selezione. In corsa con Maestri ci sono Aidan Buttigieg, Andrea Pietrobon, Diego Sevilla, Javier Serrano e Sanuele Zoccarato. Domenica la squadra si cimenta nella Paris-Chauny di 188 chilometri, competizione resa nervosa dai numerosi saliscendi ma che nelle tre ultime edizioni si è risolta in volata. Proprio guardando alla soluzione in velocità e nell’ultima parte, si aggiunge al gruppo Giovanni Lonardi, atleta dallo spunto veloce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - maestri
CORSO MTB – GRUPPO SPORTIVO CICLI LUCCHINI G.S. CICLI LUCCHINI A.s.d. Hai già esperienza con la MTB o hai frequentato il nostro corso di avviamento? Se vuoi perfezionare la tecnica e allenarti con maestri esperti, questo è il corso - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo Maestri in gara. Oggi il Tour de la Mirabelle - In Francia lo attende un doppio appuntamento, con la prima gara già oggi: il Tour de la Mirabelle. Da ilrestodelcarlino.it
Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 26 settembre, programma, streaming, italiani in gara - I Mondiali di ciclismo su strada 2025 stanno per entrare nella fase più calda e decisiva. Da oasport.it