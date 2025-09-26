Ciclismo Maestri in gara Oggi il Tour de la Mirabelle

Torna in gara Mirco Maestri, 33enne luzzarese capitano del Team Polti VisitMalta. In Francia lo attende un doppio appuntamento, con la prima gara già oggi: il Tour de la Mirabelle. La corsa si svolge da Jarny a Nomeny, 181 chilometri animati da quattro "muri" destinati a fare selezione. In corsa con Maestri ci sono Aidan Buttigieg, Andrea Pietrobon, Diego Sevilla, Javier Serrano e Sanuele Zoccarato. Domenica la squadra si cimenta nella Paris-Chauny di 188 chilometri, competizione resa nervosa dai numerosi saliscendi ma che nelle tre ultime edizioni si è risolta in volata. Proprio guardando alla soluzione in velocità e nell’ultima parte, si aggiunge al gruppo Giovanni Lonardi, atleta dallo spunto veloce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

