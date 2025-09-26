Ciclismo l' Uci ritira il numero di Muriel Furrer
Roma, 26 settembre 2025 - A quasi un anno esatto dalla sua scomparsa, l' Uci decide di rendere un altro omaggio a Muriel Furrer, deceduta il 27 settembre 2024 durante la prova iridata relativa alla categoria juniores di Zurigo: il numero di gara della sfortunatissima ciclista di casa sarà ritirato per sempre. La decisione e le dichiarazioni dell'Uci. Ancora prima di questa decisione, l' Uci aveva introdotto proprio a partire dai Mondiali di Kigali tuttora in corso un sistema GPS per monitorare ogni atleta durante le gare e impedire una tragedia simile. Furrer, infatti, dopo essere caduta in discesa a oltre 75 kmh, era rimasta a lungo a terra (circa 90-100 minuti ) senza ricevere i soccorsi necessari per curare il gravissimo trauma cranico rimediato nella gara e poi costatole purtroppo la vita nonostante i successivi tentativi disperati di impedire il peggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
