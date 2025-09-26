Ciclismo l' Uci ritira il numero di Muriel Furrer

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 settembre 2025 - A quasi un anno esatto dalla sua scomparsa, l' Uci decide di rendere un altro omaggio a Muriel Furrer, deceduta il 27 settembre 2024 durante la prova iridata relativa alla categoria juniores di Zurigo: il numero di gara della sfortunatissima ciclista di casa sarà ritirato per sempre.   La decisione e le dichiarazioni dell'Uci.   Ancora prima di questa decisione, l' Uci aveva introdotto proprio a partire dai Mondiali di Kigali tuttora in corso un sistema GPS per monitorare ogni atleta durante le gare e impedire una tragedia simile. Furrer, infatti, dopo essere caduta in discesa a oltre 75 kmh, era rimasta a lungo a terra (circa 90-100 minuti ) senza ricevere i soccorsi necessari per curare il gravissimo trauma cranico rimediato nella gara e poi costatole purtroppo la vita nonostante i successivi tentativi disperati di impedire il peggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo l uci ritira il numero di muriel furrer

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, l'Uci ritira il numero di Muriel Furrer

In questa notizia si parla di: ciclismo - ritira

Ciclismo, Woods si ritira a fine stagione

ciclismo uci ritira numeroCiclismo, l'Uci ritira il numero di Muriel Furrer - Per le gare iridate relative alla categoria juniores femminile, il dorsale 84, appartenuto alla sfortunatissima svizzera deceduta un anno fa a Zurigo, non potrà più essere utilizzato ... Lo riporta msn.com

ciclismo uci ritira numeroCycling: The UCI Retires Muriel Furrer's Race Number - For the world championship races relating to the women's junior category, the bib 84, which belonged to the very unfortunate Swiss athlete who died a year ago in Zurich, can no longer be used. Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Uci Ritira Numero