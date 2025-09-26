Ciclismo l’azzurro Finn oro ai mondiali Under 23

(Adnkronos) – Lorenzo Mark Finn oro tra gli Under 23 ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali, in Ruanda alla fine della prova in linea. Argento allo svizzero Jan Huber, bronzo all'austriaco Marco Schrettl. "Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport. Lorenzo è un talento puro del ciclismo mondiale,

Lorenzo Finn ha vinto i Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23, dove era il più giovane in gara - Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. Da ilpost.it

Lorenzo Finn, impresa Mondiale: il cielo in Ruanda si tinge d’azzurro - L’azzurro conquista la medaglia d’oro nella prova iridata under 23: doppietta con il titolo dello scorso anno nella categoria Juniores ... Riporta sport.quotidiano.net