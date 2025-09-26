Ciclismo | Elisa Longo Borghini sogna il trionfo ai Mondiali Favorita Pauline Ferrand-Prévot
La prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali si presenta come una delle più dure di sempre per le élite, con un dislivello di 3.676 metri lungo 164,6 km. Sarà un tracciato interessantissimo e sicuramente ricco di colpi di scena: domani ci attende una gara spettacolare. L’Italia si presenta come di consueto con un ruolo importante. La stella è sempre Elisa Longo Borghini: la piemontese vanta tre podi (sempre terza) e cinque top-5 in carriera ai Mondiali, il sogno è quello di riuscire a conquistare l’attesissima maglia iridata. La condizione è tutta da scoprire: a fine agosto è tornata in gara dopo un Tour de France da dimenticare. 🔗 Leggi su Oasport.it
