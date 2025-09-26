Percorso durissimo, ma se si lascia troppo spazio diventa difficile recuperare. Questo uno dei verdetti della prova in linea maschile dei Mondiali juniores di ciclismo su strada: il britannico Harry Hudson trova un’azione spettacolare da lontano e riesce a conquistare il titolo partendo da outsider in Ruanda. Pronti, via ci sono stati gli attacchi: l’austriaco Heimo Fugger il primo a muoversi, raggiunto successivamente dallo svizzero Loic Schertenleib. Nel gruppo non c’è stata tregua: la tornata successiva ha visto lo statunitense Beckam Drake andare a raggiungere i due al comando, mentre qualche chilometro dopo è arrivato il bulgaro Nicholas Van der Merwe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo: arriva la fuga tra gli juniores, Harry Hudson vince ai Mondiali in Ruanda. Italiani staccati