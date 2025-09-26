CIAR – Il Rally del Lazio in video

I passaggi dei campioni che hanno dato vita al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally. 🔗 Leggi su Tuttorally.news

CIAR – Il rientro di Thomas Paperini al Rally del Lazio

CIAR – Il Rally del Lazio propone 12 prove speciali

Diretta CIAR – Rally Lazio Cassino 2025

È giovedì. In onda alle ore 21:00 il Magazine ACI Sport: il racconto e le emozioni delle gare Nella nuova puntata, trasmessa su ACI Sport TV, racconteremo l'ACI Racing Weekend di Imola, il Rally del Lazio Cassino del CIAR Sparco 2025, i fuoristrada al Tr - facebook.com Vai su Facebook

Rally: Ceccato Jr. ritorna nel CIAR al Lazio – Cassino - Continua il percorso di crescita, ad alto livello, del giovane figlio d'arte da Bassano del Grappa, pronto per tornare nella massima serie tricolore. Segnala comunicati-stampa.net

CIAR | Tragedia al Rally del Lazio Cassino, morto uno spettatore colpito da detriti - Brutto episodio durante la PS3, quando la Renault di Carlotto/Fiocco è uscita di strada e una persona del pubblico, situata in una zona vietata, è stata colpita dai detriti dell'impatto con un muretto ... Secondo it.motorsport.com