Cia | Crollo delle superfici coltivate a frumento tenero e grano duro

In provincia di Padova, in particolare nella Bassa, scendono le superfici coltivate a frumento tenero e grano duro a causa dei mutamenti climatici e degli importanti investimenti che tali colture comportano. Le attuali intenzioni di semina dei cereali autunno-vernini mostrano un quadro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

