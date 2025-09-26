Ci voleva Mattarella dopo gli errori di Schlein e Meloni sulla Flotilla
Poco dopo che i responsabili della Flotilla avevano respinto l’invito del governo italiano ad accettare una mediazione che portasse a una consegna sicura degli aiuti umanitari è arrivato l’appello del presidente della repubblica Sergio Mattarella. “Non mettete a rischio la vostra vita, accettate. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: voleva - mattarella
Mattarella: Willy Duarte, «un italiano esemplare» Il capo dello Stato alla cerimonia in ricordo del giovane ucciso a Colleferro nel tentativo di sedare una rissa, a 5 anni dalla morte. «Voleva evitare la violenza, che invece è esplosa contro di lui» - X Vai su X
Sergio Mattarella evoca l'estate dell'irresponsabilità, quel luglio del 1914 in cui nessuno voleva la guerra, ma alla guerra mondiale si arrivò - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Siani, il ricordo quaranta anni dopo. Mattarella: «Assassinio della nostra libertà» - Perché colpire la stampa significa colpire la democrazia. Segnala ilmessaggero.it
I timori di Mattarella: «Rischiamo il baratro, come accadde nel 1914» - Proprio come nel 1914, con lo scoppio della prima guerra mondiale. Riporta ilmessaggero.it