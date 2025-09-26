Ci voleva Mattarella dopo gli errori di Schlein e Meloni sulla Flotilla

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo che i responsabili della Flotilla avevano respinto l’invito del governo italiano ad accettare una mediazione che portasse a una consegna sicura degli aiuti umanitari è arrivato l’appello del presidente della repubblica Sergio Mattarella. “Non mettete a rischio la vostra vita, accettate. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: voleva - mattarella

voleva mattarella dopo erroriGiancarlo Siani, il ricordo quaranta anni dopo. Mattarella: «Assassinio della nostra libertà» - Perché colpire la stampa significa colpire la democrazia. Segnala ilmessaggero.it

voleva mattarella dopo erroriI timori di Mattarella: «Rischiamo il baratro, come accadde nel 1914» - Proprio come nel 1914, con lo scoppio della prima guerra mondiale. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Voleva Mattarella Dopo Errori