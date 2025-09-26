Nel radio date a dettare legge sono le popstar internazionali, con una presenza massiccia tra i nuovi singoli pubblicati nella giornata odierna, 26 sett The Weeknd feat. Anitta – São Paulo: Sonorità dark e trascinanti, si mescolano nella voce calda e ipnotica di The Weeknd con l’energia esplosiva di Anitta, creando un connubio magnetico e vincente. Karol G – Papasito: Presentato dal vivo durante la partecipazione della popstar al programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il brano esplora il tema dell’attrazione passionale. Musicalmente, si distingue per il suo stile techno-merengue, una fusione tra il merengue tradizionale (ritmato e tropicale) e suoni urbani moderni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono The Weeknd, Karol G, Levante, tra i nuovi singoli del 26 settembre