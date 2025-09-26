Ci prendiamo cura di tutti Anche di te torna in Puglia il progetto Missione Salute delle Misericordie

Foggiatoday.it | 26 set 2025

Si è tenuta ieri pomeriggio a Borgo Mezzanone una nuova tappa di “Missione Salute”, il progetto promosso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e tornato in Puglia con l’obiettivo di offrire prestazioni sanitarie gratuite alla popolazione. L’iniziativa, che proseguirà fino al 5 ottobre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

