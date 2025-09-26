In conferenza stampa Jannik Sinner non ha sciolto i dubbi circa la propria partecipazione alle Davis Cup Finals 2025 di tennis, in programma a Bologna nella terza settimana di novembre: il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, potrebbe ritrovarsi con parecchi grattacapi in caso di sua assenza. Senza Sinner il capitano azzurro potrebbe convocare Musetti, Cobolli, Berrettini e, per il doppio, Bolelli e Vavassori, nel caso in cui Berrettini arrivi a novembre in condizione, altrimenti potrebbe anche chiamare, nell’eventualità in cui segua il ranking, Darderi, mentre paiono più basse le quotazioni di Sonego ed Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Ci devo pensare”. Sinner in dubbio per la Coppa Davis: quale Italia senza di lui?