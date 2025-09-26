Ci devo pensare Sinner in dubbio per la Coppa Davis | quale Italia senza di lui?
In conferenza stampa Jannik Sinner non ha sciolto i dubbi circa la propria partecipazione alle Davis Cup Finals 2025 di tennis, in programma a Bologna nella terza settimana di novembre: il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, potrebbe ritrovarsi con parecchi grattacapi in caso di sua assenza. Senza Sinner il capitano azzurro potrebbe convocare Musetti, Cobolli, Berrettini e, per il doppio, Bolelli e Vavassori, nel caso in cui Berrettini arrivi a novembre in condizione, altrimenti potrebbe anche chiamare, nell’eventualità in cui segua il ranking, Darderi, mentre paiono più basse le quotazioni di Sonego ed Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner: «La Coppa Davis? Devo ancora decidere, onestamente non ci sto pensando. Vedremo». Ha battuto nettamente Cilic a Pechino: «Stiamo lavorando molto sul servizio. Sto cercando di automatizzare il movimento e tutte le cose a cui devo pensare». http - facebook.com Vai su Facebook
Sinner: "La Davis? Devo ancora decidere. Contento del servizio" - A proposito del match contro Cilic dice: "Prestazione positiva, mi sento bene mentalmente e fisicamente" ... Lo riporta gazzetta.it