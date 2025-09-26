Christian scompare a 82 anni il protagonista di Cara e Daniela

Christian, nome d'arte di Cristiano Gaetano Rossi Un'emorragia cerebrale lo aveva costretto al ricovero al Policlinico di Milano. Nella notte è morto, a 82 anni, Christian, nome d'arte di Cristiano Gaetano Rossi. Per molti fu "l'italiano Julio Iglesias", simbolo di un romanticismo elegante che segnò la musica leggera degli anni Ottanta con successi indimenticabili come Cara e Daniela. Dalle passioni giovanili al nome d'arte. Originario di Palermo, nato nel 1943, Christian coltivò fin da ragazzo due grandi passioni: il calcio e il canto. Mentre con le giovanili del Palermo e poi con il Mantova sognava un futuro da atleta, un infortunio pose fine alla carriera sportiva, spalancando le porte alla musica.

In questa notizia si parla di: christian - scompare

