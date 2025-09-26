Chivu si scaglia contro un tifoso | Rispettate chi lavora oppure andate a Milanello – Video

L’ Inter si prepara ad affrontare il Cagliari in trasferta sabato, 27 settembre, alle 20.45. I nerazzurri arrivano dalle due vittorie tra Champions League e Serie A contro Ajax e Sassuolo e cercano adesso continuità. Intanto la squadra continua a lavorare sul campo agli ordini di Cristian Chivu, che nell’allenamento mattutino del venerdì si è reso protagonista di un’accesa discussione con i tifosi presenti sulla tribunetta di Appiano Gentile. Durante un’esercitazione con tiri in porta, Lautaro Martinez – capitano dell’Inter che è ormai tornato pienamente in gruppo dopo i problemi fisici e a Cagliari sarà titolare – ha segnato un gol e dalla tribuna si è sentito un tifoso esclamare: “Ora fallo anche domenica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

