Chivu si arrabbia con un tifoso durante gli allenamenti | Rispettate chi lavora Sennò andate a Milanello

Un Cristian Chivu arrabbiatissimo. È quello che una tifosa ha ripreso nella giornata di giovedì durante una seduta di allenamento ad Appiano Gentile. Chivu difende LautaroL'allenatore dell'Inter si è infuriato contro un tifoso che poco prima aveva criticato il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Milanotoday.it