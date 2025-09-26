Chivu sfogo coi tifosi | Rispettate chi lavora sennò andate a Milanello

Dopo aver sentito alcuni commenti dagli spalti durante l'allenamento, Chivu si è rivolto direttamente ai tifosi. "Rispettate chi lavora, altrimenti andate a Milanello!". Guarda il video, diventato presto virale sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu, sfogo coi tifosi: "Rispettate chi lavora, sennò andate a Milanello..."

La GIACCA di ALLEGRI, lo sfogo di TUDOR e la fantasia di CONTE. INTER, datti una SVEGLIATA! Chivu... ? GUARDA IL VIDEO ? https://youtube.com/watch?v=SQ6g82MAC48… - X Vai su X

È solo l'inizio di stagione, ma c'è da elogiare Mister Chivu La fiducia su Pio Esposito è stata pronunciata con le parole ma, ovviamente, contano i fatti E l'allenatore dell'Inter sta dando un buonissimo minutaggio all'attaccante, e non quando le partite sono chius - facebook.com Vai su Facebook

CdS - Lautaro preso di mira, Chivu duro con un tifoso: "Rispettate chi lavora!" - È successo mercoledì ad Appiano Gentile: Cristian Chivu ha perso la pazienza e ha rimbrottato un tifoso reo di essere andato oltre con il capitano Lautaro. Come scrive msn.com

Tifoso contro Lautaro in allenamento: "Segna anche domenica!". Chivu lo difende - Mercoledi il tecnico ha interrotto la sessione per rispondere a una critica di un supporter nerazzurro nei confronti dell'argentino ... Segnala msn.com