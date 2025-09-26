Chivu sfogo coi tifosi | Rispettate chi lavora sennò andate a Milanello

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver sentito alcuni commenti dagli spalti durante l'allenamento, Chivu si è rivolto direttamente ai tifosi. "Rispettate chi lavora, altrimenti andate a Milanello!". Guarda il video, diventato presto virale sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

