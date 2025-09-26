Chivu rimprovero ai tifosi durante allenamento | Rispettate chi lavora
(Adnkronos) – Cristian Chivu 'furioso' con i suoi tifosi. Durante l'allenamento di oggi, venerdì 26 settembre, il tecnico dell'Inter ha avuto una dura reazione verso alcuni tifosi che, dalle tribune del centro sportivo della Pinetina, hanno urlato frasi giudicate poco adeguate ai giocatori. Quando ha sentito l'ennesimo urlo, Chivu si è quindi girato verso di . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
