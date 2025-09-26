Chivu protegge Lautaro | Serve rispetto per chi lavora non voglio sentire nulla Ecco cosa è successo

Chivu protegge Lautaro. Durante l’allenamento di mercoledì ad Appiano Gentile, Cristian Chivu si è reso protagonista di un episodio che ha fatto il giro dei social. La seduta non era aperta ai tifosi, ma riservata a un gruppo selezionato di sponsor e rappresentanti degli Inter Club. Un’occasione esclusiva, che però qualcuno tra i presenti non ha saputo vivere con il giusto rispetto. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, l’episodio si è verificato subito dopo un gol segnato da Lautaro Martinez, ansioso di tornare protagonista dopo i problemi alla schiena che lo avevano frenato contro Ajax e Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

