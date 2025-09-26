Chivu Inter il tecnico è a caccia della terza vittoria consecutiva | la trasferta di Cagliari è un test decisivo

Chivu Inter, dopo i successi con Ajax e Sassuolo i nerazzurri puntano a dare continuità: la sfida in Sardegna diventa il banco di prova. L’ Inter si prepara alla trasferta di Cagliari con un obiettivo chiaro: dare seguito ai segnali positivi arrivati nell’ultima settimana. Le vittorie contro l’ Ajax in Champions League e contro il Sassuolo in campionato hanno ridato morale e fiducia, ma la squadra di Cristian Chivu è chiamata ora a dimostrare continuità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, «La tradizione è orgoglio ma anche speranza. Se è vero che l’Inter ha vinto sempre nelle ultime cinque trasferte a Cagliari – anzi ne ha vinte otto delle ultime nove – Cristian Chivu conta di prolungare la serie per migliorare la sua. 🔗 Leggi su Internews24.com

