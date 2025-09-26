Chivu Inter episodio ad Appiano il tecnico difende Lautaro e rimbrotta un tifoso | cos’è avvenuto

Chivu Inter, ad Appiano Gentile tensione durante l’allenamento: l’allenatore perde la pazienza dopo una battuta rivolta a Lautaro e richiama un tifoso. Mercoledì, al centro sportivo di Appiano Gentile, si è registrato un episodio particolare durante un allenamento dell’ Inter. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, 44 anni, ha interrotto la seduta per rimproverare un tifoso che aveva rivolto un commento fuori luogo al capitano Lautaro Martinez. Il contesto era particolare: non si trattava infatti di un allenamento aperto al pubblico, ma di una sessione a cui avevano accesso esclusivamente ospiti selezionati, legati a sponsor e Inter Club. 🔗 Leggi su Internews24.com

