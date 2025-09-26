Chivu furioso con un tifoso dell'Inter che ironizza su Lautaro | Porta rispetto o vai a Milanello
Lautaro Martinez realizza un bel gol durante l'allenamento. Un tifoso presente alla Pinetina ironizza, Chivu ascolta tutto si infastidisce e risponde a tono: "Rispettate chi lavora altrimenti andate a Milanello". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chivu - furioso
Juve Inter, rivelazione dall’Allianz Stadium: Chivu furioso nello spogliatoio dopo la sconfitta nel derby d’Italia. La ricostruzione di quanto accaduto
#Chivu furioso nello spogliatoio dopo #JuveInter La ricostruzione dell’accaduto - X Vai su X
Chivu furioso nello spogliatoio dopo Juve Inter La ricostruzione dell’accaduto - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Chivu sbotta in allenamento: il video virale che scatena i tifosi, c'entrano Lautaro e il mercato - Lautaro nel mirino di un tifoso, Chivu perde la testa e lo sfogo diventa virale. Da sport.virgilio.it
Chivu, rimprovero ai tifosi durante allenamento: "Rispettate chi lavora" - Durante l'allenamento di oggi, venerdì 26 settembre, il tecnico dell'Inter ha avuto una dura reazione verso alcuni tifosi che, dalle tribune d ... Come scrive msn.com