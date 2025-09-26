Chiuso per lavori l' ufficio postale di Brolo ecco dove andare

Messinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Brolo è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Gliaca, a Piraino, sito in via Nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiuso - lavori

Ardenza, chiuso al traffico un tratto di via Mondolfi per lavori Asa: come cambia la viabilità

Arcoveggio, lavori in A13. Svincolo chiuso due mesi

Lavori per la trasformazione digitale, l'ufficio postale sarà chiuso fino alla fine di settembre

chiuso lavori ufficio postaleUfficio postale chiuso per lavori. Alfieri chiede di garantire un presidio in paese - Per alcune specifiche operazioni la sede preposta sarà quella di Piglio ... Lo riporta ciociariaoggi.it

Lavori per il digitale, l'ufficio postale di Casale resterà chiuso per tre mesi (a partire dall'8 ottobre) - L'ufficio postale di Casale sul Sile resterà chiuso per 3 mesi. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Lavori Ufficio Postale