Chiuso per lavori l' ufficio postale di Brolo ecco dove andare
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Brolo è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Gliaca, a Piraino, sito in via Nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
