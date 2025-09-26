Chiuso in una vetrina per 48 ore a cantare la protesta dell' artista agrigentino Umano | La musica non può essere confezionata
Un artista chiuso in una teca, a cantare, mangiare e dormire davanti al teatro Massimo di Palermo per dire che la musica non è un prodotto da scaffale. È la provocazione di Umano, nome d’arte dell'artista agrigentino Giuseppe Sicorello, che venerdì 26 e sabato 27 settembre dalle 19,30 animerà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Chiuso in una vetrina per 48 ore a cantare, la protesta di un artista: "La musica non può essere confezionata" - Una manifestazione tutt'altro che silenziosa per dimostrare che "non possiamo essere venduti come merce di mode passeggere". Da palermotoday.it