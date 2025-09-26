Chiuso dopo il terremoto del 2023 | l' ufficio postale di Tredozio riapre in una nuova sede
Riapre venerdì nella nuova sede di via della Repubblica 68 l’ufficio postale di Tredozio. L’ufficio era stato chiuso dopo il terremoto del settembre del 2023 che aveva colpito in particolar modo l'entroterra forlivese. Poste Italiane ha continuato a garantire tutti i servizi postali e finanziari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dopo due decenni il negozio di moda per giovani ha chiuso i battenti, resta a Vittorio e Asolo. Il titolare Giulio Bergantin: «Non vengono fatte iniziative sufficienti per tenere la città viva. Il sabato era il giorno dello shopping, era il polo di attrazione Oggi non è pi
Danimarca, l'aeroporto di Copenhagen chiuso dopo l'avvistamento di droni
Ripartenza dopo il terremoto. Incontro a Roma per fare il punto - Gli amministratori di Rocca e Tredozio, accompagnati dalla deputata Tassinari, hanno incontrato il collaboratore del commissario straordinario: "Ricostruzione da novembre". Da msn.com
Cumana chiusa dopo il terremoto, l’Eav: “La Galleria del Monte Olibano riapre a metà settembre” - Riaprirà a metà settembre il tunnel del Monte Olibano a Pozzuoli, chiuso dal 18 luglio scorso, a seguito del terremoto di magnitudo 4. Scrive fanpage.it