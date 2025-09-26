Chiuso dopo il terremoto del 2023 | l' ufficio postale di Tredozio riapre in una nuova sede

Forlitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre venerdì nella nuova sede di via della Repubblica 68 l’ufficio postale di Tredozio. L’ufficio era stato chiuso dopo il terremoto del settembre del 2023 che aveva colpito in particolar modo l'entroterra forlivese. Poste Italiane ha continuato a garantire tutti i servizi postali e finanziari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

