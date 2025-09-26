Chiuso bar pasticceria a Livorno | Carenze igienico sanitarie e presenza di insetti sul pavimento
Un bar pasticceria di Livorno è stato chiuso dai carabinieri dell'Asl con il supporto dell'Asl a seguito di un'ispezione eseguita nei giorni scorsi. I militari dell'Arma hanno infatti accertato “il locale adibito alla somministrazione degli alimenti ed i servizi igienici erano detenuti in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: chiuso - pasticceria
Chiuso bar pasticceria a Livorno: "Carenze igienico sanitarie e presenza di insetti sul pavimento"
Il laboratorio della nota pasticceria di Napoli è sporco: chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie
Cari Amici e Clienti vi informiamo che sabato 6 Settembre il locale sarà CHIUSO il POMERIGGIO e la SERA per un evento privato. Ci rivediamo domenica 7 con i soliti orari Buona serata Pasticceria Volpato #pasticceria #Costabissara #volpato #specialeve - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, infestanti sul pavimento, chiuso temporaneamente bar pasticceria - Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un bar ... Lo riporta livornopress.it
’Ndrangheta in Riviera: bar pasticceria chiuso per infiltrazioni mafiose - Cesenatico, 9 aprile 2024 – Il bar pasticceria Dolcesalato di Cesenatico è stato chiuso nell’ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle indagini sulle infiltrazioni mafiose in Emilia- Secondo ilrestodelcarlino.it