Chiudi la tazza del water risalgono proprio da li | ORRORE IN CASA luridi animali infetti ti invadono il bagno italiani terrorizzati

Animali nel WC, una realtà o una leggenda urbana? C’è chi racconta di averli visti uscire dalla tazza del bagno Ogni tanto, tra notizie locali e post virali, emerge un tema capace di inquietare: animali che spuntano dal water. Si parla di serpenti, topi o blatte che appaiono all’improvviso nei bagni. La domanda che molti si pongono è se si tratti di episodi reali o semplici leggende metropolitane, destinate a catturare l’attenzione più che a rappresentare un vero pericolo. In alcune aree del pianeta, soprattutto con fauna tropicale e sistemi fognari aperti, la presenza di animali nei sanitari non è del tutto inusuale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

