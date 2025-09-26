Chiude per lavori un tratto della A19 | una notte di disagi per chi deve raggiungere Catania

La corsia di marcia della carreggiata in direzione Catania della A19 “Palermo Catania” sarà chiusa dalle 22 di mercoledì primo ottobre alle 6 del giorno successivo, tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna. Lo comunica l'Anas.Il provvedimento è necessario per installare barriere di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it