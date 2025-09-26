Chiude per lavori un tratto della A19 | una notte di disagi per chi deve raggiungere Catania
La corsia di marcia della carreggiata in direzione Catania della A19 “Palermo Catania” sarà chiusa dalle 22 di mercoledì primo ottobre alle 6 del giorno successivo, tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna. Lo comunica l'Anas.Il provvedimento è necessario per installare barriere di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: chiude - lavori
Piscina al Bione, nuovi lavori in vista: chiude la vasca piccola
La Coop di via Susini chiude. Lavori per rinnovo locali. E spazio agli ambulatori
Piscina al Bione, nuovi lavori in vista: chiude la vasca piccola
Chiude per lavori la provinciale 4 Mantello – Rogolo tinyurl.com/3n3h94u9 - facebook.com Vai su Facebook
Palermo-Catania, chiude per lavori uno svincolo: cambia la viabilità per gli automobilisti madoniti https://ift.tt/BTuwacy - X Vai su X
Chiude una rampa di uscita dell’autostrada A19, sopralluoghi per la sicurezza delle gallerie sulla statale Agrigentina - Gli interventi riguarderanno la rampa di uscita dall'autostrada in direzione Resuttano sulla corsia in direzione palermo dell'autostrada mentre le verifiche di sicurezza saranno effettuate nelle galle ... Segnala blogsicilia.it
Anas annuncia: “Dal 29 settembre riprendono i lavori lungo l’A19” - , che è commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19, tutti i lavori si svolgeranno su ... Secondo msn.com