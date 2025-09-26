Chissà. se noi Vincenzo Calafiore 27 Settembre 2025 Non è la solitudine in cui cadiamo spesso. No. E’ la solitudine con cui si trascorre la notte e ci si sveglia con lei, cucita addosso come un vestito e affrontiamo il giorno, non la facciamo vedere, la mascheriamo con i finti sorrisi, ai finti rapporti amichevoli, alle convenevoli relazioni. Ma è quella dalla quale si vorrebbe scappare e invece ci si ritrova soli con noi stessi senza sapere da parte andare, magari poterci rimanere. Parlo della “ solitudine” interiore, tormentosa, quella che ti lascia nelle pene. La solitudine nel combattere lo schifo in cui si sguazza e scoprire nel contempo tutta la bellezza della vita e chiedersi: perché non l’ho mai vista così?, poi capisci che la solitudine cambia solamente nelle forme. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Chissà … se noi…..